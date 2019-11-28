Гарри Кейн: Мы хотим побеждать на больших турнирах - Советский спорт
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28 ноября 2019 12:45ФутболНечаев Юрий

Гарри Кейн: Мы хотим побеждать на больших турнирах

В последних двух матчах форвард забил три гола.

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн высказался на тему своих отношении с новым тренером команды Жозе Моуринью.

«Пока что все хорошо, – цитирует Кейна Sky Sports. – Конечно, он интересуется моим мнением, так как я являюсь одним из лидеров команды. У нас общая цель – мы хотим побеждать на больших турнирах. Надеюсь, я помогу ему ее достичь».

Напомним, Моуринью сменил на посту главного тренера «Тоттенхэма» аргентинца Маурисио Почеттино. Под руководством португальца лондонцы сыграли два матча. В чемпионате Англии обыграли на выезде «Вест Хэм» (3:2) и одолели «Олимпиакос» в Лиге чемпионов со счетом 4:2.

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