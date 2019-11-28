Веденеев – об игре «Зенита» в матче с «Лионом»: Не могу сказать, что все получилось Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Экс-футболист «Зенита» Сергей Веденеев поделился эмоциями после победы «Зенита» над «Лионом» (2:0) в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Играли питерцы неплохо, и результат, считаю, очень хороший. Но я не могу сказать, что все получилось так, как ожидали. Конечно, нет. Игра складывалась из определенных отрезков. А в первом тайме было непонятно, кто владеет преимуществом на поле. Обе команды играли хорошо и создавали моменты у ворот соперника.

В первой половине встречи все решило стандартное положение, которое было удачно использовано – Дзюба забил. Когда «Зенит» повел в счете, то, как это обычно случается, пришла уверенность. Второй тайм команда уже играла с преимуществом», – цитирует специалиста «Евро-Футбол.Ру».

Если в заключительном туре «Зенит» обыграет «Бенфику», а «Лион» хотя бы разойдется миром или уступит «РБ Лейпциг», то команда Сергея Семака выйдет в плей-офф. Все матчи пройдут 10 декабря.