Валерий Гладилин: «Спартаку» будет удобнее играть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге Встреча 17-го тура РПЛ состоится 1 декабря и стартует в 19.00 мск.

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин дал комментарий перед матчем против «Зенита».

«Матч с «Лионом» (2:0) в Лиге чемпионов вряд ли повлияет на игру «Зенита» со «Спартаком». У команды Семака все футболисты на каждую позицию примерно одного уровня, да и хорошо готовы физически.

«Спартаку» просто будет удобнее играть с «Зенитом», так как петербуржцы будут действовать первым номером – домашние трибуны обязывают «Зенит» делать это. От обороны «Спартаку» сейчас легче играть, потому что у них сейчас нет комбинационной атакующей игры.

Тедеско ее особо и не ставит, потому что его главная задача – набирать очки в каждом матче. Поэтому контратаки через мобильную среднюю линию и фланги – то, во что нужно сейчас играть «Спартаку», – цитирует эксперта «Евро-Футбол.Ру».