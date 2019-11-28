Карло Анчелотти: Мы глубоко отошли назад, но это единственный способ выжить на «Энфилде» «Наполи» сыграл вничью в гостях с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».

«Это положительный результат, – приводит слова итальянца официальный сайт УЕФА. – Сыграть вничью здесь – это непросто. Мы всегда были в игре. Мы отошли глубоко назад, но это единственный способ сыграть с «Ливерпулем», если хочешь выжить. Теперь ситуация в группе идеальная. Для нас это позитивный вечер.

Напомним, «Наполи» набрал девять очков, остался на втором месте в группе E и в заключительном туре 10 декабря сыграет дома с «Генком». У «Ливерпуля» на одно очко больше, первое место и гостевой матч с «Ред Булл Зальцбург».

Добавим, что счет в матче открыл бельгиец Дрис Мертенс, «красные» отыгрались благодаря хорвату Деяну Ловрену.