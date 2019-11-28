Люсьен Фавр: У «Боруссии» непростой период, но мы сможем изменить ситуацию - Советский спорт
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28 ноября 2019 14:03ФутболЛипкин Антон

Люсьен Фавр: У «Боруссии» непростой период, но мы сможем изменить ситуацию

«Боруссия» проиграла «Барселоне» на «Камп Ноу» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Боруссии» (Дортмунд) Люсьен Фавр подвел итоги матча с «Барселоной» (1:3) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Камп Ноу».

«Здесь трудно играть, – приводит слова швейцарца официальный сайт УЕФА. – У них много игроков, которые могут обеспечить результат. У нас очень непростой период, но я убежден, что мы сможем изменить ситуацию.

Последние 20 минут мы провели очень хорошо. Мы забили гол, а могли еще забить, когда счет был 2:0. После этого в защите мы оказались в ситуации «один в один», а это сложно, когда против тебя играют (Луис) Суарес и (Лионель) Месси».

Отметим, «Боруссия» не может победить в трех матчах подряд. Перед игрой с «Барселоной» команда сыграла вничью с «Падерборном» (3:3) и проиграла «Баварии» (0:4).

Теперь «Боруссия» опустилась на третье место в группе F, пропустив вперед «Интер», которому уступает по разнице мячей в личных матчах.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов 10 декабря «Боруссия» сыграет дома со «Славией».

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