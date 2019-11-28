Юрген Клопп: В раздевалке «Наполи» такое ощущение, что они уже вышли в плей-офф «Ливерпуль» сыграл вничью с «Наполи» в Лиге чемпионов.

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».

«В раздевалке «Наполи» такое ощущение, что они уже вышли в плей-офф, – приводит BBC слова немца. – Возможно, так и есть. Здесь все понимают, что будет тяжело, и действительно приходится тяжело. Это вполне очевидно.

У нас было немного явных моментов, может быть, один или два. На сегодняшний день этого оказалось недостаточно. Но все в наших руках. В Зальцбурге мы в любом случае старались бы играть на победу».

Напомним, «Ливерпуль» лидирует в группе E с десятью очками. У «Наполи» второе место и на одно очко меньше. Занимающий третье место «Ред Булл Зальцбург» набрал семь очков.

В заключительном туре 10 декабря «Ливерпуль» сыграет в гостях в Зальцбурге.