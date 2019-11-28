Эрнесто Вальверде: Что сказать о Месси? Он невероятен Аргентинец забил и сделал две голевые передачи в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» (3:1) на стадионе «Камп Ноу» высказался об игре капитана команды Лионеля Месси.

32-летний аргентинец забил один гол, а также по разу ассистировал своим партнерам по атаке – уругвайцу Луису Суаресу и французу Антуану Гризманну.

«Много говорится о взаимодействии Месси и Гризманна, особенно когда один из них забивает, – приводит Marca слова Вальверде. – Хорошие игроки всегда поймут друг друга. Например, Луис и Лео понимают друг друга идеально, потому что они давно играют друг с другом. Со временем и Месси с Гризманном будут взаимодействовать лучше. Нужно подождать. Что сказать о Месси? Он невероятен».

Напомним, «Боруссия» стала 34-й команде, которой Месси забил в Лиге чемпионов, что позволило ему стать рекордсменом по этому показателю.

«Барселона» гарантировала себе первое место в группе F и в заключительном туре 10 декабря сыграет в гостях с «Интером».