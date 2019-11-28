Анзор Кавазашвили: В матче со «Спартаком» Дзюба будет доказывать, что его зря обидели Болельщики «Спартака» оскорбляли Дзюбу в матче с «Уралом».

Голкипер сборной СССР 1960-х годов Анзор Кавазашвили высказался о матче «Зенит» – «Спартак» в 18-м туре премьер-лиги.

«В матче со «Спартаком» Дзюба будет доказывать, что его зря обидели, – приводит «Евро-футбол.ру». слова Кавазашвили. – Он уже сделал это в матче с «Ростовом» (6:1). Потому что первым обидчиком Артема был Валерий Карпин, который регулярно не ставил его в основу и отдавал в аренду. Думаю, Дзюба будет лезть из кожи вон, чтобы забить «Спартаку».

Напомним, болельщики «Спартака» оскорбляли Дзюбу во время матча предыдущего тура с «Уралом» (0:0) на «Екатеринбург Арене», за что клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей. Перед этим оскорбительные кричалки в адрес 31-летнего форварда звучали в матче квалификации Евро-2020 Сан-Марино – Россия (0:5) в Серравалле.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 1 декабря на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры – 19:00 (мск).