Андрей Тихонов: Пусть Дзюба ставит новые рекорды Артем Дзюба догнал Тихонова по количеству голов в Лиге чемпионов.

Андрей Тихонов, бывший полузащитник «Спартака» и сборной России, прокомментировал то обстоятельство, что Дзюба повторил его рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов для российских футболистов.

«Если честно, то я не знал, что был рекордсменов среди российских игроков в Лиге чемпионов по забитым голам. Это нормально, что рекорды когда-то бьются. То, как Дзюба играет и забивает - это хорошо для нашего футбола. Пусть он и дальше ставит новые рекорды», - приводит слова Тихонова Sport24.ru.

После мяча в ворота «Лиона» (2:0) на счету Дзюбы стало восемь забитых голов в 18 матчах Лиги чемпионов.

Тихонову для достижения такого же результата потребовалось провести 29 игр.