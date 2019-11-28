Болельщик «Зенита» получил год и восемь месяцев колонии за драку с ОМОНом ОМОН подрался с болельщиками «Зенита» в матче с «Краснодаром».

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Болельщик «Зенита» Артур Данилов получил тюремный срок за драку с ОМОНом во время матча четвертого тура с «Краснодаром» (1:1) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Данилов осужден на один год и восемь месяцев колонии по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Как рассказал сам осужденный он шел к жене, которая была на другом секторе, неожиданно оказался в эпицентре драки ОМОНа с болельщиками, где и ударил по росгвардейцу.

Ранее за эту же драку были оштрафованы Артем Прохоров и Алексей Антонов, а Денис Первачук получил год колонии. Кроме того, еще не вынесен приговор в отношении Георгия Воеводина.

Отметим, что конфликт возник из-за того, что в перерыве фанатам было тесно курить. Вместе с ограждениями они решили подвинуть ОМОН, который пустил в ход дубинки.