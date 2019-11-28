В Испании сообщили о том, что Месси получит «Золотой мяч» Для аргентинца он станет шестым в карьере.

Загрузка...

Форвард «Барселоны» Лионель Месси выиграет «Золотой мяч» по итогам 2019 года, сообщает COPE.

🚨 Noticia @partidazocope



💥 Informa @juanmacastano



🏆 Leo Messi será el ganador del #BallondOr2019



🎭 Recogerá su sexto Balón de Oro este lunes en la gala del Thêatre du Châtelet de París#PartidazoCOPE pic.twitter.com/72DNFz3teX — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 27, 2019

Ранее стало известно, что представители журнала France Football, который вручает приз, приезжали к 32-летнему аргентинцу на интервью, поэтому сам игрок уже в курсе, что в шестой раз за карьеру получит награду и вновь выйдет на первое место по этому показателю.

Месси становился обладателем «Золотого мяча» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. В 2017 году португалец Криштиану Роналду сравнялся с ним по количеству завоеванных призов. А год назад лучшим игроком был признан хорват Лука Модрич из «Реала».

Торжественная церемония, на которой назовут обладателя «Золотого мяча», пройдет 2 декабря в театре «Шатле» в Париже.