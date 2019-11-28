Дембеле получил травму бедра и пропустит больше месяца Нападающий выступает за «Барселону» с 2017 года.

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Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле пропустит пять недель из-за травмы, полученной в матче Лиги Чемпионов против «Боруссии».

По информации AS, футболисту был диагностирован надрыв бицепса бедра правой ноги.

Если информация о сроках восстановления подтвердится, то футболист пропустит, в частности, матч против мадридского «Атлетико», который состоится 1 декабря.

22-летний Дембеле в текущем сезоне девять раз выходил на поле и забил один гол.

«Барселона» одержала победу над «Боруссией» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и гарантировала себе выход в плей-офф с первого места.