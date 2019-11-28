Люсьен Фавр: Чтобы остановить Месси, надо фолить - Советский спорт
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28 ноября 2019 15:27ФутболЛипкин Антон

Люсьен Фавр: Чтобы остановить Месси, надо фолить

Аргентинец забил гол и сделал две результативные передачи в матче с «Боруссией».

Главный тренер «Боруссии» (Дортмунд) Люсьен Фавр после матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:3) на «Камп Ноу» высказался об игре аргентинца Лионеля Месси.

«Он играл ложную девятку и был просто невероятен, – приводит Goal.com слова швейцарца. – Он здорово ждет мяч и очень хорошо двигается между линиями. Когда мяч у него, обороняться становится сложно.

Чтобы остановить его, нужно фолить, иначе будет очень-очень трудно. Он быстро ускоряется, очень хорошо обыгрывает, а его последний пас также очень опасен».

Напомним, 32-летний форвард забил «Боруссии» один гол. Также на его счету две результативные передачи на уругвайца Луиса Суареса и француза Антуана Гризманна.

«Боруссия» стала 34-й командой, которой Месси забил в Лиге чемпионов, что позволило ему стать рекордсменом по этому показателю.

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