Александр Медведев: Матч со «Спартаком» – самый принципиальный «Зенит» примет «Спартак» 1 декабря.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем матче 18-го тура премьер-лиги со «Спартаком».

«Матч со «Спартаком» – самый принципиальный матч, независимо от места, которое занимает наш соперник, – приводит «Р-Спорт» слова Медведева. – Не нужно настраивать никого, нас ждет, думаю, очень интересный матч».

Напомним, после 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги с 39 очками. У «Спартака» 22 очка и шестое место. В первом круге 1 сентября действующие чемпионы России победили в Москве (1:0) благодаря голу защитника Юрия Жиркова.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 1 декабря на стадионе «Санкт-Петербург». Начало игры – 19:00 (мск).