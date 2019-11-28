Эрлинг Холанд: В лучшей форме у нас будут шансы с «Ливерпулем» «Ред Булл Зальцбург» сыграет с действующим победителем Лиги чемпионов в заключительном туре группового этапа.

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Форвард «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд высказался о перспективах команды в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Это лучшая команда в мире, – приводит слова 19-летнего норвежца официальный сайт УЕФА. – Но мы знаем, что сильны дома, и если будем в лучшей форме, у нас появятся шансы».

В среду «Ред Булл Зальцбург» победил в гостях «Генк» (4:1) и сократил отставание от занимающего второе место в группе E «Наполи» до двух очков. У лидера «Ливерпуля» еще на одно очко больше.

В заключительном туре 10 декабря «Ред Булл Зальцбург» примет «Ливерпуль», а «Наполи» сыграет дома с «Генком».

Отметим, что в октябре австрийцы проиграли «красным» на «Энфилде» со счетом 3:4.