Эрлинг Холанд: В лучшей форме у нас будут шансы с «Ливерпулем»

Форвард «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанд высказался о перспективах команды в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Это лучшая команда в мире, – приводит слова 19-летнего норвежца официальный сайт УЕФА. – Но мы знаем, что сильны дома, и если будем в лучшей форме, у нас появятся шансы».
В среду «Ред Булл Зальцбург» победил в гостях «Генк» (4:1) и сократил отставание от занимающего второе место в группе E «Наполи» до двух очков. У лидера «Ливерпуля» еще на одно очко больше.
В заключительном туре 10 декабря «Ред Булл Зальцбург» примет «Ливерпуль», а «Наполи» сыграет дома с «Генком».
Отметим, что в октябре австрийцы проиграли «красным» на «Энфилде» со счетом 3:4.
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