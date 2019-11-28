Александр Медведев: Дзюба дает ответ злопыхателям, забивая голы в РПЛ и Лиге чемпионов Дзюба помог «Зениту» обыграть «Лион» в Лиге чемпионов.

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о форварде Артеме Дзюбе, который в среду забил в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» (2:0) на стадионе «Санкт-Петербург».

«Артем дает ответ всем злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в Лиге чемпионов, – приводит ТАСС слова Медведева. – То, как он продавливал защиту «Лиона», оказывал на нее давление – любо-дорого смотреть».

Напомним, в воскресенье во время матча предыдущего тура с «Уралом» (0:0) на «Екатеринбург Арене» болельщики «Спартака» оскорбляли 31-летнего бывшего форварда красно-белых, за что клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей. Перед этим оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы звучали в матче квалификации Евро-2020 Сан-Марино – Россия (0:5) в Серравалле.

В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 12 голов и 11 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах.

1 декабря «Зенит» примет «Спартак» в 18-м туре премьер-лиги. Матч на стадионе «Санкт-Петербург» начнется в 19:00 (мск).