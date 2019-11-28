Александр Медведев: Матч со «Спартаком» – самый принципиальный

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о противостоянии с московским «Спартаком» в центральном матче 18-го тура РПЛ.
«Матч со «Спартаком» – самый принципиальный матч, независимо от места, которое занимает наш соперник. Не нужно настраивать никого, нас ждет, думаю, очень интересный матч», – цитирует функционера агентство «Р-Спорт».
Добавим, что на сегодняшний день команда Сергея Семака занимает 1-е место в таблице, а «Спартак» расположился на 6-й позиции.
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