Александр Медведев: Матч со «Спартаком» – самый принципиальный Встреча состоится 1 декабря и пройдет в Санкт-Петербурге. Начало поединка – 19.00 мск.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о противостоянии с московским «Спартаком» в центральном матче 18-го тура РПЛ.

«Матч со «Спартаком» – самый принципиальный матч, независимо от места, которое занимает наш соперник. Не нужно настраивать никого, нас ждет, думаю, очень интересный матч», – цитирует функционера агентство «Р-Спорт».

Добавим, что на сегодняшний день команда Сергея Семака занимает 1-е место в таблице, а «Спартак» расположился на 6-й позиции.