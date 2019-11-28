Симеоне может возглавить «ПСЖ» В приглашении 49-летнего аргентинца заинтересован сам президент французской команды.

Президент французского клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи надеется убедить аргентинского специалиста Диего Симеоне возглавить его команду в следующем сезоне. Об этом сообщает испанское издание AS.

Он уверен, что главный тренер «Атлетико» сможет «ПСЖ» привести к победе в Лиге чемпионов, и готов пригласить нужных Симеоне игроков для достижения этой цели.

Что касается нынешнего наставника парижан Томаса Тухеля, то в его услугах заинтересована «Бавария», которая еще не определилась с кандидатурой главного тренера на следующий сезон. До лета команду возглавляет Ханс-Дитер Флинк – бывший ассистент Йоахима Лева по сборной Германии.

Напомним, что Симеоне стал главным тренером Атлетико в 2011 году. За это время клуб стал чемпионом Испании в сезоне 2013/2014, побеждал в Лиге Европы (2014, 2016), а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов, где уступал мадридскому «Реалу».