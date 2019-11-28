Симеоне может возглавить «ПСЖ» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 ноября 2019 17:26ФутболКорегин Владислав

Симеоне может возглавить «ПСЖ»

В приглашении 49-летнего аргентинца заинтересован сам президент французской команды.

Президент французского клуба «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи надеется убедить аргентинского специалиста Диего Симеоне возглавить его команду в следующем сезоне. Об этом сообщает испанское издание AS.

Он уверен, что главный тренер «Атлетико» сможет «ПСЖ» привести к победе в Лиге чемпионов, и готов пригласить нужных Симеоне игроков для достижения этой цели.

Что касается нынешнего наставника парижан Томаса Тухеля, то в его услугах заинтересована «Бавария», которая еще не определилась с кандидатурой главного тренера на следующий сезон. До лета команду возглавляет Ханс-Дитер Флинк – бывший ассистент Йоахима Лева по сборной Германии.

Напомним, что Симеоне стал главным тренером Атлетико в 2011 году. За это время клуб стал чемпионом Испании в сезоне 2013/2014, побеждал в Лиге Европы (2014, 2016), а также дважды доходил до финала Лиги чемпионов, где уступал мадридскому «Реалу».

Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев претендует на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP Победа Надаля над Шаповаловым принесла Испании Кубок Дэвиса
Провал по всем фронтам. В Юношеской лиге УЕФА мы также лишились шансов на весну Проиграв дома «Байеру» U19, юношеская команда железнодорожников вслед за сверстниками из «Зенита» лишились шансов на продолжение борьбы в еврокубках. 27.11.2019 19:00 Футбол Зибрак Артем
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
Шнур и Горький вдохновили Панарина на свою птичку Самый откровенный спортсмен России впервые в «Рейнджерс» набрал три очка, повторил рекорд Павла Буре, нацелился на достижение Яромира Ягра, а первую звезду победного матча с «Миннесотой» (3:2 ОТ) отметил резким ударом вверх левой ногой. 26.11.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Зинэтула Билялетдинов: У Ковальчука жесткий характер, но он – спортивный парень Панарин стал первым за 7,5 лет игроком «Рейнджерс», набравшим 20 очков за месяц Евгений Малкин: У меня сейчас огромная уверенность в себе
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 18-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 28.11.2019 14:00 Футбол
Камил Гаджиев: Если Кокляев нокаутирует Емельяненко – это будет чудом Камил Гаджиев – о бое Кокляев – Емельяненко, возвращении Исмаилова и шансах Забита. 28.11.2019 11:00 Бокс Усачев Владислав
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Алан Дзагоев: Я точно не звезда Полузащитник ЦСКА на пресс-конференции перед матчем группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» рассказал о своей физической форме и поделился ожиданиями от предстоящей игры. 27.11.2019 16:15 Футбол Григорьевская Юлия
«Я ехал мимо, а он тыкал в меня клюшкой». Провокации ярославцев не сработали Московское «Динамо» победило «Локомотив». 26.11.2019 23:00 Хоккей Кузютина Елена
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Новости
17:26 Футбол Симеоне может возглавить «ПСЖ»
17:17 Хоккей «Авангард» обыграл «Куньлунь» и одержал вторую победу кряду
17:00 Футбол Роман Широков: Дзюба любит сериалы, где есть гладиаторы, поэтому ему близка тема войны
16:57 Футбол Руслан Нигматуллин: Кержакову нужно пользоваться предоставленным шансом
16:38 Футбол Александр Медведев: Матч со «Спартаком» – самый принципиальный
16:28 Хоккей Виталий Прохоров: У Аскарова хорошее будущее в КХЛ
16:19 Формула-1 Боттас будет стартовать в Абу-Даби последним из-за замены двигателя
16:13 Олимпиада Станислав Поздняков: Никакой речи о нейтральном флаге на ОИ-2020 быть не может
16:09 Бокс Александр Емельяненко: Кокляева ждет нокаут
16:08 Футбол Александр Медведев: Дзюба дает ответ злопыхателям, забивая голы в РПЛ и Лиге чемпионов
16:05 Футбол Дмитрий Селюк: На сборы Ротенберг отправится в общей группе
15:59 Футбол Эрлинг Холанд: В лучшей форме у нас будут шансы с «Ливерпулем»
15:53 Хоккей Зинэтула Билялетдинов: У Ковальчука жесткий характер, но он – спортивный парень
15:52 Формула-1 Александр Албон: Было приятно то, что сказал Хэмилтон
15:46 Баскетбол Тимофей Мозгов: Никогда не заявлял об окончании карьеры в НБА
15:43 Футбол Александр Медведев: Матч со «Спартаком» – самый принципиальный
15:36 Баскетбол Виталий Фридзон: Нам по силам выйти на Олимпиаду, если соберемся оптимальным составом
15:27 Футбол Люсьен Фавр: Чтобы остановить Месси, надо фолить
15:24 Футбол Михаил Кержаков вошел в команду недели Лиги чемпионов
15:23 Футбол Дембеле получил травму бедра и пропустит больше месяца
Драчев: санкции WADA не помешают спортсменам выступать под флагом России
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array