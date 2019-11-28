Игонин считает оскорблявших Дзюбу фанатов «крикунами» Он уверен, что им необходимо аргументировать свою позицию.

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин выразил свое отношение к болельщикам, скандировавших оскорбления в адрес нападающего петербургской команды Артема Дзюбы в последнем матче сборной с Сан-Марино (5:0), а также во время игры 17-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Уралом» (0:0).

– Критики — это люди, которые не только должны давать объективную оценку, а еще и аргументировать свое мнение. Здесь же были просто крикуны. Например, я живу за городом, и здесь постоянно кричат вороны. Их, как и тех людей, критиками я назвать не могу. Нужно иметь какие-то аргументы, чтобы критиковать, – приводит слова Игонина «Матч ТВ».

Также Алексей поделился ожиданиями от будущей встречи между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках чемпионата России: «Что жду от матча? Как и всегда – противостояния, интересного по уровню накала. Может быть, не по качеству игры, а по напряжению. Встречи этих команд всегда были увлекательными, независимо от состояния команд и мест, которые они занимали в турнирной таблице».

Отметим, что команды сыграют в Санкт-Петербурге 1 декабря в 19.00 по московскому времени.