Франциско Лима: Болельщики в России ходят на стадионы, когда девять месяцев в году холодно

– Я очень уважаю болельщиков «Локо»! Когда я играл здесь, они здорово меня поддерживали. Надо сказать, что болельщики в России в какой-то степени герои. Ходят на стадионы в такую погоду, когда девять месяцев в году холодно! Передаю большой привет всем болельщикам красно-зеленых. Продолжайте поддерживать команду, «Локо» – лучший!
В воскресенье «Локо» сыграет с «Динамо»? Я играл и в «Локо», и в «Динамо» (смеется). Помню, что дерби – всегда особенные матчи! Буду болеть за «Локомотив» – обязательно приду на родной стадион, – передает слова Лимы пресс-служба железнодорожников.
Напомним, что хавбек перешел в «Локомотив» в июле 2004 года из «Ромы» и провел за российскую команду 48 матчей, записав на свой счет одну голевую передачу. Летом 2006 года Лима перешел в «Динамо».
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