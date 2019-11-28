Франциско Лима: Болельщики в России ходят на стадионы, когда девять месяцев в году холодно Бывший полузащитник «Локомотива» Франциско Лима поделился мнением о болельщиках московской команды.

– Я очень уважаю болельщиков «Локо»! Когда я играл здесь, они здорово меня поддерживали. Надо сказать, что болельщики в России в какой-то степени герои. Ходят на стадионы в такую погоду, когда девять месяцев в году холодно! Передаю большой привет всем болельщикам красно-зеленых. Продолжайте поддерживать команду, «Локо» – лучший!

В воскресенье «Локо» сыграет с «Динамо»? Я играл и в «Локо», и в «Динамо» (смеется). Помню, что дерби – всегда особенные матчи! Буду болеть за «Локомотив» – обязательно приду на родной стадион, – передает слова Лимы пресс-служба железнодорожников.

Напомним, что хавбек перешел в «Локомотив» в июле 2004 года из «Ромы» и провел за российскую команду 48 матчей, записав на свой счет одну голевую передачу. Летом 2006 года Лима перешел в «Динамо».