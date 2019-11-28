СМИ: Жена Глушакова получит от игрока три квартиры в Москве и особняк стоимостью в 100 млн рублей - Советский спорт
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28 ноября 2019 19:05ФутболГичунцев Артур

СМИ: Жена Глушакова получит от игрока три квартиры в Москве и особняк стоимостью в 100 млн рублей

Об этом сообщает Sport24.ru.

По итогам бракоразводного процесса бывшая жена Дениса Глушакова – Дарья получит от футболиста четыре квартиры, а также частный дом в Миллерово.

Согласно источнику, три квартиры располагаются в Москве, две из которых на Кутузовском проспекте. Еще одна – в Сочи. Также сообщается, что Глушковой полагается дом в Миллерово, чья стоимость оценивается в 100 млн рублей.

Будучи игроком московского «Спартака», Глушаков платил жене 8 млн рублей в месяц. Сейчас, когда хавбек играет в «Ахмате», он перечисляет матери его троих детей по 500 тысяч рублей.

Ранее адвокат Дарьи сообщил, что суд обязал 32-летнего футболиста выплатить бывшей жене 43 млн рублей за снятие денежных средств с банковского счета без ее ведома.

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