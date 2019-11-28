Вильмар Барриос: «Зенит» и «Спартак» выйдут на поле с единственным желанием – победить Полузащитник «Зенита» поделился мнением о противостоянии со «Спартаком».

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– Класико – это класико. Каждая команда выйдет на поле с единственным желанием - победить, и не важно, кто какую позицию занимает в таблице. Знаю, что нас ждет сложный матч, но хочется порадовать родные трибуны, взять три очка и сохранить хороший отрыв в чемпионате. И я не отказался бы еще от одного мяча в спартаковские ворота, – приводит слова хавбека «ProЗенит».

Встреча 18-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в ближайшее воскресенье, 1 декабря, в Санкт-Петербурге.

Напомним, что «Зенит» после 17 туров с 39 очками возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, «Спартак», набрав 22 очка, занимает шестую строчку.