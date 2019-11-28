Геннадий Орлов: Дриусси начал просить, чтобы его отпустили Аргентинец выступает за питерский клуб с 2017 года.

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Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси рассматривает вариант со сменой команды. Об этом заявил российский комментатор Геннадий Орлов.

«Дриусси в интервью сказал: «Малком и еще Кокорин, мне негде играть». И начал проситься, чтобы его отпустили. Закиc, жалко парня. Он нападающий, играл в полузащите. Это такая история очень сложная. Ему 23 года, он хочет думать о своей карьере», – сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее сообщалось, что форвард привлек внимание «Дженоа», «Севильи» и «Валенсии».

В текущем сезоне он провел 20 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.