«Хетафе» в гостях обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы Футболисты «Хетафе» переиграли «Трабзонспор» в выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 1:0.

В составе испанской команды голом отметился Хайме Мата (50-я минута).

Отметим, что в параллельном матче «Краснодар» на своем поле переиграл «Базель» со счетом 1:0.

После этой победы «Хетафе» набрал девять очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы С, «Трабзонспор» с одним очком занимает последнее место.

В заключительном туре испанский клуб на своем поле примет «Краснодар», а турецкая команда в гостях сыграет против «Базеля».