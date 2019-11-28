«Хетафе» в гостях обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

В составе испанской команды голом отметился Хайме Мата (50-я минута).
Отметим, что в параллельном матче «Краснодар» на своем поле переиграл «Базель» со счетом 1:0.
После этой победы «Хетафе» набрал девять очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице группы С, «Трабзонспор» с одним очком занимает последнее место.
В заключительном туре испанский клуб на своем поле примет «Краснодар», а турецкая команда в гостях сыграет против «Базеля».
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