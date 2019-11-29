«Мальме» в компенсированное время матча вырвал победу у киевского «Динамо» Футболисты «Мальме» переиграли киевское «Динамо» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Встреча прошла на стадионе «Сведбанк» и завершилась со счетом 4:3 в пользу шведской команыд, в составе которой голами отметилис Расмус Бенгтссон (2-я минута), Маркус Розенберг (48, 90+6) и Эрдаль Ракип (57), у киевлян отличились Виталий Миколенко (18), Виктор Цыганков (39) и Беньямин Вербич (77).

На 65-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук.

Добавим, что в параллельном матче «Копенгаген» на выезде обыграл «Лугано» (1:0).

После этой игры «Мальме» набрал восемь очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице группы В. «Динамо» с шестью очками опустилось на третье место.

В заключительном туре «Мальме» в гостях сыграет против «Копенгагена», а «Динамо» на своем поле встретится с «Лугано».