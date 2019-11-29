Юрий Газинский: 1:0 – это не полноценный реванш за 0:5 - Советский спорт
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29 ноября 2019 07:40ФутболГичунцев Артур

Юрий Газинский: 1:0 – это не полноценный реванш за 0:5

С таким счетом «быки» проиграли швейцарскому клубу на старте соревнований.

Хавбек «Краснодара» Юрий Газинский поделился эмоциями после победы над «Базелем» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы.

«Очень сложная игра, поэтому очень рад, что мы смогли добыть победу. «Базель» – очень хорошая, цепкая команда, противостоять которой было непросто. Конечно, 1:0 – это не полноценный реванш за 0:5, однако обе эти победы приносят в копилку одинаковое количество очков. В любом случае лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз по 0:1.

Что касается моего самочувствия, то все хорошо. От травмы я полностью восстановился и чувствую, что готов играть полный матч. Надеюсь, теперь мы продолжим победную поступь и в Испании», – приводит слова Газинского пресс-служба УЕФА.

12 декабря команде Сергея Матвеева предстоит гостевой поединок против «Хетафе».

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