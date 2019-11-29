Джовани Ло Чельсо: Нам потребуется время, чтобы принять идеи Моуринью

Полузащитник «Тоттенхэма» Джовани Ло Чельсо рассказал, что он думает о работе с новым главным тренером команды Жозе Моуринью.
«Конечно, команде потребуется время, чтобы учесть все новые идеи тренера. Смена наставника всегда влечет за собой новые методы работы, новые идеи. Для нас важно, что этот период начался с побед, и это вселяет уверенность не только игрокам, но и тренерскому штабу», - приводит слова футболиста Sky Sports.
Напомним, Моуринью сменил на посту главного тренера «Тоттенхэма» аргентинца Маурисио Почеттино.
Под руководством нового наставника лондонцы одержали две победы в двух матчах. В чемпионате Англии был обыгран «Вест Хэм» (3:2), а в Лиге чемпионов греческий «Олимпиакос» (4:2).
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