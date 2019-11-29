«Реал» предложит «МЮ» двух игроков за Погба В приобретении французского полузащитника заинтересован главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

В январе мадридский «Реал» предпримет новую попытку приобрести у «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как сообщает The Mirror, мадридцы готовы предложить за француза 73 миллиона фунтов, а также полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Мариано Диаса. Оба футболиста не входят в планы Зидана.

В текущем сезоне Хамес провел девять матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Диас на поле в сезоне 2019/20 не появлялся.

Погба не играл из-за травмы с 30 сентября. Всего на его счету две результативные передачи в пяти матчах сезона.

Ранее появлялась информация о том, что француз больше не желает выступать за «МЮ» и требует продать его в зимнее трансферное окно.