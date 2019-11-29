«Реал» предложит «МЮ» двух игроков за Погба

В январе мадридский «Реал» предпримет новую попытку приобрести у «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Как сообщает The Mirror, мадридцы готовы предложить за француза 73 миллиона фунтов, а также полузащитника Хамеса Родригеса и нападающего Мариано Диаса. Оба футболиста не входят в планы Зидана.
В текущем сезоне Хамес провел девять матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Диас на поле в сезоне 2019/20 не появлялся.
Погба не играл из-за травмы с 30 сентября. Всего на его счету две результативные передачи в пяти матчах сезона.
Ранее появлялась информация о том, что француз больше не желает выступать за «МЮ» и требует продать его в зимнее трансферное окно.
Сергей Матвеев: Заработали свой момент и победили Главный тренер «Краснодара» поделился впечатлениями от победного матча с «Базелем» в Лиге Европы. 28.11.2019 23:15 Футбол Шарафудинов Виктор ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Алена Идеальная. Косторная разгромила Загитову и Кихиру с мировым рекордом В Японии стартовал заключительный этап Гран-при. Короткую программу в блестящем стиле выиграла Алена Косторная. Алина Загитова – лишь четвертая. 22.11.2019 14:00 Фигурное катание Тигай Лев Гусев рвет и мечет, «Нью-Джерси» победил «Монреаль» Обзор игрового дня НХЛ. 29.11.2019 07:06 Хоккей Трофименко Кирилл На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 18-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 28.11.2019 14:00 Футбол Владимир Драчев: Наши биатлонисты будут выступать под российским флагом Накануне старта нового сезона президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев собрал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как развивается биатлон в российских регионах. 27.11.2019 20:30 Биатлон Волохов Юрий С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай