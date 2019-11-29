Валерий Карпин: Все поражения - это моя вина В 18-м туре РПЛ «Ростов» дома примет «Урал».

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Наставник «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии команды перед домашним матчем против «Урала».

«Настроение у команды рабочее. Конечно, хотелось бы больше очков в последних играх, но каждый матч - это отдельная история. После игры с «Динамо» к ребятам нет претензий, там были претензии к другим людям. Несмотря на все, надо продолжать работать. Ребята - молодцы, вопреки многим факторам не опускают руки, не перестают биться и умирать на поле. Могу сказать, что ребята работают на 120% каждую тренировку, но результат не всегда желаемый», - цитирует тренера пресс-служба клуба.

«Хочу поблагодарить болельщиков и попросить поддержать футболистов. Все поражения и неудачи - это моя вина, пусть болельщики будут с игроками, несмотря ни на что», - добавил Карпин.

Напомним, «Ростов» не может одержать победу в матчах РПЛ на протяжении трех игр. В последней встрече чемпионата команда Карпина уступила на выезде столичному «Динамо» со счетом 1:2.

После 17 туров «Ростов» расположился на пятой строчке в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.

«Урал» идет на восьмом месте (20).

Встреча «Ростов»-»Урал» состоится 30 ноября.