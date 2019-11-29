Денис Глушаков: Главное, чтобы советчики на той стороне не отобрали деньги у моих детей Футболист готов выполнить требования суда.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал последние события, связанные с его бывшей женой.

Ранее сообщалось, что в рамках бракоразводного процесса футболист выплатит Дарье Глушаковой 43 млн рублей, а также перепишет на нее четыре квартиры, три из которых находятся в Москве. Также Глушаковой полагается особняк в Миллерово стоимостью в 100 млн рублей.

«Да, денег выходит немало ей, действительно! И это для моих детей. Главное, чтобы советчики на той стороне все это не отобрали у них. За ними не заржавеет – уже полтора года сценарии пишут и переписки левые монтируют и фабрикуют», – написал Глушаков под записью «Чемпионата» в соцсети.