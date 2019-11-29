Санчо может покинуть «Боруссию» в январе - Советский спорт
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29 ноября 2019 11:56ФутболНечаев Юрий

Санчо может покинуть «Боруссию» в январе

Футболист хочет перебраться в Испанию.

Дортмундская «Боруссия» может продать Джейдона Санчо уже в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, отношения руководства клуба и футболиста испортились из-за дисциплины игрока, а также из-за агента Санчо, который уже начал готовить трансфер.

Интерес к полузащитнику сборной Англии проявляли «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Реал».

«Боруссия» просит за игрока более 100 млн евро.

В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 18 матчей во всех турнирах. В его активе шесть голов и девять результативных передач.

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