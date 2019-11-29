Сборная России поздравила «Барселону» с юбилеем голом Аршавина Сегодня, 29 ноября, «Барселона» отмечает свое 120-летие.

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Сборная России поздравила каталонский клуб, напомнив ей о голе Андрея Аршавина, который он забил в ворота сине-гранатовых в Лиге чемпионов в 2011 году, будучи футболистом лондонского «Арсенала».

«Сегодня день рождения у великой «Барселоны». Мы долго думали, как поздравить каталонцев. Ничего лучше гола Аршавина не нашли», - говорится в поздравлении в официальном твиттере сборной.