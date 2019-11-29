Андрей Каряка: Сезон-2004 всегда приятно вспомнить

Бывший игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился своими воспоминаниями о времени, когда самарский клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России 2004 года.
– Сезон-2004 всегда приятно вспомнить. Тогда было много приятных эмоций, это вообще был удачный год. В первую очередь, конечно, хочу отметить самарских болельщиков. Именно они создавали сумасшедшую атмосферу в городе и на стадионе. В день матча Самара просто дышала футболом, от этой волны невозможно было спрятаться. Это реально окрыляло, хотелось бежать и играть только на победу. Также у нас была хорошая, сбалансированная команда. Были и опытные, и молодые игроки. Футболистов любили – когда встречали в городе, всегда говорили слова поддержки и благодарности за игру, желали победы в предстоящих матчах, – цитирует полузащитника официальный сайт самарского клуба.
Отметим, что в том сезоне Каряка стал вторым бомбардиром лиги – на его счету 17 голов. На гол больше забил форвард «Зенита» Александр Кержаков. Чемпионом стал московский «Локомотив», опередивший ЦСКА на одно очко.
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий Знакомьтесь, Аскаров! СКА выиграл у «Сочи» благодаря 17-летнему вратарю-дебютанту СКА продлил серию побед до семи матчей. Премьера в КХЛ вратаря молодежной сборной Ярослава Аскарова прошла на ура. 27.11.2019 22:45 Хоккей Трофименко Кирилл ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай У Косторной – золото, они с Загитовой – в финале Гран-при. А Кихира струсила На последнем этапе серии Гран-при в Саппоро Алена Косторная и Алина Загитова заняли первое и третье места. Обе вышли в финал, где выступят четыре россиянки. 23.11.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай Андрей Разин: По молодым игрокам звонят клубы-олигархи, но своя корова нужна самому Небольшое количество очков у «Северстали» не мешает специалистам видеть хорошую игру подопечных Андрея Разина. 28.11.2019 21:45 Хоккей Кузютина Елена Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев