Андрей Каряка: Сезон-2004 всегда приятно вспомнить В том году «Крыльев Советов» занял третье место в чемпионате России.

Бывший игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка поделился своими воспоминаниями о времени, когда самарский клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России 2004 года.

– Сезон-2004 всегда приятно вспомнить. Тогда было много приятных эмоций, это вообще был удачный год. В первую очередь, конечно, хочу отметить самарских болельщиков. Именно они создавали сумасшедшую атмосферу в городе и на стадионе. В день матча Самара просто дышала футболом, от этой волны невозможно было спрятаться. Это реально окрыляло, хотелось бежать и играть только на победу. Также у нас была хорошая, сбалансированная команда. Были и опытные, и молодые игроки. Футболистов любили – когда встречали в городе, всегда говорили слова поддержки и благодарности за игру, желали победы в предстоящих матчах, – цитирует полузащитника официальный сайт самарского клуба.

Отметим, что в том сезоне Каряка стал вторым бомбардиром лиги – на его счету 17 голов. На гол больше забил форвард «Зенита» Александр Кержаков. Чемпионом стал московский «Локомотив», опередивший ЦСКА на одно очко.