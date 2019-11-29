Сергей Семак: «Спартак» стал строже и организованнее в обороне Матч «Зенит» - «Спартак» состоится 1 декабря в Санкт-Петербурге.

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Главный тренер питерского «Зенита» дал интервью перед матчем 18-го тура РПЛ против «Спартака».

«Для нас самое важное - восстановить силы после матча Лиги чемпионов, отдохнуть, чтобы сыграть еще один очень сложный и тяжелый для нас матч», - приводит слова Семака «Матч ТВ».

Как признался тренер «Зенита», он заметил изменения в игре красно-белых после прихода на пост главного тренера команды Доменико Тедеско: «Конечно, мы смотрели и анализировали все игры «Спартака» под руководством нового главного тренера. Примерно понимаем, как сейчас играет «Спартак». Команда стала строже и организованнее в обороне, пытается использовать самые сильные качества своих футболистов. Но для нас сейчас важнее то, насколько мы будем готовы к этому матчу».

После 17 сыгранных туров «Зенит» является лидером Российской Премьер-лиги. Команда набрала 39 очков, потерпев всего два поражения.

Московский «Спартак» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. В активе команды 22 очка.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» начнется в 19:00 мск.