Доменико Тедеско: Шюррле находится в отличной форме - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 ноября 2019 15:15ФутболКорегин Владислав

Доменико Тедеско: Шюррле находится в отличной форме

В 16 матчах за «Спартак» немецкий нападающий забил два гола и сделал четыре голевые передачи.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игровую форму немецкого нападающего Андре Шюррле во время предматчевой пресс-конференции 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

– Я считаю, Андре находится в отличной форме. И говоря о прошлом матче с «Уралом» (0:0), у нас было достаточно много голевых моментов как в первом тайме, так и во втором. Перед матчем Шюррле провел замечательную работу, хорошо тренировался, поэтому выбор пал на него, и я считаю, что он был правильным, – сказал Тедеско.

Отметим, что Андре Шюррле не забивает на протяжении 12 матчей РПЛ. Последний гол был забит в выездной встрече против «Ахмата» – тогда московский клуб победил со счетом 3:1.

В следующем туре в воскресенье «Спартак» сыграет в гостях с лидером чемпионата – санкт-петербургским «Зенитом».

Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Тхабисо Мчуну: Я еду в Красноярск за поясом Дмитрий Кудряшов: На реванш с Макабу с удовольствием приеду в Африку Кудряшов сразится с Пейсаром в Красноярске
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Косторная, Трусова и осень наших рекордов. Россия крушит достижения прошлых лет В отборочных турнирах Гран-при-2019, завершившихся в минувшие выходные, российские фигуристы показали немало исторических результатов. 26.11.2019 10:00 Фигурное катание Тигай Лев
Андрей Разин: По молодым игрокам звонят клубы-олигархи, но своя корова нужна самому Небольшое количество очков у «Северстали» не мешает специалистам видеть хорошую игру подопечных Андрея Разина. 28.11.2019 21:45 Хоккей Кузютина Елена
Еще по теме:
Андрей Мартемьянов: Возвращение Дацюка? Пока неизвестно Владимир Юрзинов: Хорошая победа для «Трактора» во всех аспектах Николай Цулыгин: Проиграли «Трактору» после глупейшего удаления
Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях. 11.11.2019 08:00 Биатлон
Почему за «Рейнджерс» Панарина хочется болеть, а за «Нью-Джерси» Гусева – нет «Миннесота» провела в Нью-Йорке и рядом с ним два матча за два дня – 2:3 в овертайме с «Рейнджерс» на Манхэттене и 3:2 с «Нью-Джерси» в Ньюарке. Эти две игры помогли мне понять, почему я всей душой переживаю за команду Артемия Панарина и совершенно спокойно воспринимаю поражения клуба Никиты Гусева. 27.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Месси принесли 34-ю жертву. Цифры и факты матчей среды в ЛЧ «Барселона» следом за «ПСЖ», «Баварией», «Ман Сити» и «Ювентусом» обеспечила себе посев в первой корзине перед 1/8 финала Лиги чемпионов, а форвард каталонцев Лионель Месси установил новый рекорд. 28.11.2019 15:00 Футбол Безъязычный Алексей
Сергей Шахрай: Клеопатра Загитовой подняла на ноги дворец в Саппоро Обозреватель «Советского спорта» подвел итоги этапа Гран-при в Саппоро. 23.11.2019 21:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Гусев рвет и мечет, «Нью-Джерси» победил «Монреаль» Обзор игрового дня НХЛ. 29.11.2019 07:06 Хоккей Трофименко Кирилл
Новости
15:15 Футбол Доменико Тедеско: Шюррле находится в отличной форме
15:08 Олимпиада НТВ: Родченков продолжал заходить в систему LIMS после бегства из России
14:52 Бокс Александр Емельяненко о борьбе с алкоголизмом: Человека не исправишь
14:37 Футбол Сергей Семак: «Спартак» стал строже и организованнее в обороне
14:31 Футбол Валерий Газзаев: Общее выступление в Европе – крайне неудачное и неубедительное
14:13 Футбол Головин готов сыграть с «ПСЖ»
14:06 Футбол Андрей Каряка: Сезон-2004 всегда приятно вспомнить
13:55 Биатлон Дмитрий Губерниев: Ничего хорошего ждать не стоит
13:44 Бокс Емельяненко: Кокляев? Не смешите меня. Если он поднимется на ринг – это уже успех
13:40 Футбол Эмери уволен из «Арсенала»
13:33 Лыжный спорт FIS дисквалифицировала Полторанина на четыре года за допинг
13:21 Футбол Стивен Джеррард: Ван Дейк заслужил «Золотой мяч»
13:18 ММА Серроне изобразил Макгрегора в виде бутылки с алкоголем
13:07 Формула-1 Сироткин может выступить на Гран-при Абу-Даби
12:55 Бокс Эвандер Холифилд: Ковалев меня расстроил, он поверил в деньги
12:50 Футбол Сборная России поздравила «Барселону» с юбилеем голом Аршавина
12:35 Футбол В 18-м туре РПЛ VAR будет работать сразу на трех матчах
12:28 Футбол СМИ: Хамес отказал лондонскому «Арсеналу»
12:11 Футбол «Арсенал» может уволить Эмери
11:56 Футбол Санчо может покинуть «Боруссию» в январе
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array