Доменико Тедеско: Шюррле находится в отличной форме В 16 матчах за «Спартак» немецкий нападающий забил два гола и сделал четыре голевые передачи.

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игровую форму немецкого нападающего Андре Шюррле во время предматчевой пресс-конференции 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

– Я считаю, Андре находится в отличной форме. И говоря о прошлом матче с «Уралом» (0:0), у нас было достаточно много голевых моментов как в первом тайме, так и во втором. Перед матчем Шюррле провел замечательную работу, хорошо тренировался, поэтому выбор пал на него, и я считаю, что он был правильным, – сказал Тедеско.

Отметим, что Андре Шюррле не забивает на протяжении 12 матчей РПЛ. Последний гол был забит в выездной встрече против «Ахмата» – тогда московский клуб победил со счетом 3:1.

В следующем туре в воскресенье «Спартак» сыграет в гостях с лидером чемпионата – санкт-петербургским «Зенитом».