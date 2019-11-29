Доменико Тедеско: Шюррле находится в отличной форме

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игровую форму немецкого нападающего Андре Шюррле во время предматчевой пресс-конференции 18-го тура РПЛ с «Зенитом».
– Я считаю, Андре находится в отличной форме. И говоря о прошлом матче с «Уралом» (0:0), у нас было достаточно много голевых моментов как в первом тайме, так и во втором. Перед матчем Шюррле провел замечательную работу, хорошо тренировался, поэтому выбор пал на него, и я считаю, что он был правильным, – сказал Тедеско.
Отметим, что Андре Шюррле не забивает на протяжении 12 матчей РПЛ. Последний гол был забит в выездной встрече против «Ахмата» – тогда московский клуб победил со счетом 3:1.
В следующем туре в воскресенье «Спартак» сыграет в гостях с лидером чемпионата – санкт-петербургским «Зенитом».
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