Антон Миранчук: Мы с братом готовы играть в разных клубах Братья Миранчуки являются воспитанниками «Локомотива».

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Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мыслями о своем будущем.

«Я бы попробовал себя сначала в «Валенсии», потому что замахиваться сразу на «Барселону» неправильно. Готов уехать в Германию, там более высокий уровень футбола,- приводит слова футболиста пресс-служба клуба. - Думаю, мы с братом окажемся по разные берега. Все понимают, что мы играем примерно на одной позиции, поэтому морально мы готовы быть в разных клубах».

В текущем сезоне Миранчук сыграл в 12 матчах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2021 года.

Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук может перейти в клуб итальянской серии А.