Антон Миранчук: Мы с братом готовы играть в разных клубах

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился мыслями о своем будущем.
«Я бы попробовал себя сначала в «Валенсии», потому что замахиваться сразу на «Барселону» неправильно. Готов уехать в Германию, там более высокий уровень футбола,- приводит слова футболиста пресс-служба клуба. - Думаю, мы с братом окажемся по разные берега. Все понимают, что мы играем примерно на одной позиции, поэтому морально мы готовы быть в разных клубах».
В текущем сезоне Миранчук сыграл в 12 матчах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2021 года.
Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук может перейти в клуб итальянской серии А.
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