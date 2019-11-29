Александр Мостовой – об увольнении Эмери: Все шло к тому, что его уберут Он считает, что отсутствие результатов сказалось на решении руководства английского клуба.

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал увольнение Унаи Эмери с поста главного тренера лондонского «Арсенала».

– Все шло к тому, что Эмери уволят. Сложно сказать, что именно у него не получилось. Можно лишь говорить о том, что результата у него не было, потому что вряд ли кто-то ожидал, что «Арсенал» будет находиться на восьмой строчке. Какой тренер нужен «Арсеналу»? На этот вопрос не ответит никто, это все относительно и условно. Тот же испанец в «Спартак» пришел, и тоже ничего не получилось, пришел в «Севилью» – выиграл три Лиги Европы подряд, во Францию переехал, но там одна команда играет, там любого тренера поставить можно, – цитирует Мостового портал Sport24.ru.

Также он отметил, что испанский специалист, скорее всего, продолжит свою тренерскую карьеру в чемпионате Испании.

Напомним, что в сезоне 2012/2013 Эмери возглавлял московский «Спартак» и был уволен после 17-го тура РПЛ против «Динамо» (1:5). После этого он в 2013 году стал главным тренером «Севильи», с которой он на протяжении трех сезонов подряд становился победителем Лиги Европы (2014-2016 годы).