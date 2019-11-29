«Сочи» – «Оренбург»: 10 игроков хозяев перед матчем заболели ангиной Среди них Антон Заболотный, Никита Бурмистров и Ибрагим Цаллагов.

Официальный портал футбольного клуба «Сочи» объявил о том, что перед 18-м туром чемпионата России против «Оренбурга» в команде произошла эпидемия ангины – из-за болезни выбыло из строя десять полевых игроков.

Сообщается, что после выездной встречи с «Уфой» (1:1) футболисты должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к заключительным играм сезона перед зимней паузой. За два дня до игры с оренбургской командой тренировочное занятие пришлось отменить.

По заключению медицинского штаба, команду подкосил вирус инфекционной ангины. На данный момент в лазарете команды с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов, среди которых такие игроки, как Антон Заболотный, Никита Бурмистров и Ибрагим Цаллагов.

Напомним, что встреча с «Оренбургом» состоится 1 декабря, начало в 14:00 по московскому времени. «Сочи» находится на последнем месте РПЛ, набрав 14 очков.