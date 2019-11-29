Роман Березовский – об эпидемии ангины: В команде необычная обстановка - Советский спорт
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29 ноября 2019 19:39ФутболКорегин Владислав

Роман Березовский – об эпидемии ангины: В команде необычная обстановка

1 декабря сочинский клуб на домашней арене примет «Оренбург».

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский рассказал о том, как происходит подготовка к домашнему матчу 18-го тура с «Оренбургом». Напомним, что из-за ангины встречу могут пропустить десять игроков команды.

– В команде обстановка необычная, все очень стараются выйти из сложившейся ситуации. В первую очередь медицинский штаб, они сейчас творят чудо, я благодарю их за работу, которую они проделывают. Сегодня у команды был выходной, но завтра я увижусь с ребятами и пойму, кто может присутствовать на тренировке, и уже от этого будем отталкиваться и решать, в каком составе команда будет готовиться к игре с «Оренбургом», – цитирует Березовского Sport24.ru.

Также он отметил, что в связи со сложившейся ситуацией некоторые игроки будут вынуждены поменять позицию на поле.

«Сочи» занимает последнее место в РПЛ и отстает от зоны стыковых матчей на три очка.

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