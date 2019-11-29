«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Манджукича в январе

Как сообщает The Athletic, английский клуб отказался от идеи подписать 33-летнего хорватского форварда и в январе сосредоточиться на других целях.
Ранее сообщалось, что Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию».
Добавим, что в текущем сезоне хорватский нападающий не сыграл ни одного матче за «Ювентус».
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