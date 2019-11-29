«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Манджукича в январе - Советский спорт
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29 ноября 2019 20:02Футбол

«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Манджукича в январе

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич больше не интересует руководство «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Athletic, английский клуб отказался от идеи подписать 33-летнего хорватского форварда и в январе сосредоточиться на других целях.

Ранее сообщалось, что Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию».

Добавим, что в текущем сезоне хорватский нападающий не сыграл ни одного матче за «Ювентус».

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