«Манчестер Юнайтед» отказался от трансфера Манджукича в январе Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич больше не интересует руководство «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Athletic, английский клуб отказался от идеи подписать 33-летнего хорватского форварда и в январе сосредоточиться на других целях.

Ранее сообщалось, что Манджукич может перейти в дортмундскую «Боруссию».

Добавим, что в текущем сезоне хорватский нападающий не сыграл ни одного матче за «Ювентус».