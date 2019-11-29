Шунин стал лучшим игроком «Динамо» в ноябре Россиянин обошел Себастьяна Шиманьски и Максимилиана Филиппа.

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Официальный сайт клуба московского «Динамо» объявил об итогах голосования болельщиков, в котором они выбирали лучшего футболиста команды в этом месяце.

Наибольшее количество голосов (39%) набрал вратарь и капитан «бело-голубых» Антон Шунин. На втором месте расположился польский полузащитник Себастьян Шиманьски (21%). Третья строчка осталась за немцем Максимилианом Филиппом (19%).

Напомним, что в ноябре подопечные Кирилла Новикова набрали семь очков в трех сыгранных встречах. Дома москвичи сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и одержали волевую победу над «Ростовом» (2:1). А в гостях «Динамо» минимально обыграло казанский «Рубин» (1:0).

Таким образом, они смогли подняться с 13-го на 7 место в турнирной таблице.

Следующий тур команда сыграет в гостях против «Локомотива».