Аллегри отказался от предложения возглавить «Арсенал» В пятницу утром лондонский клуб объявил об отставке главного тренера Унаи Эмери.

Как сообщает Football Italia, бывший наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался занять пост главного тренера «Арсенала».

По информации издания, 52-летний специалист намерен насладиться творческим отпуском, прежде чем вернуться к тренерской деятельности следующим летом.

Ранее сообщалось, что Аллегри может сменить Анчелотти на посту главного тренера «Наполи», если тот будет уволен или уйдет в отставку в связи с серией плохих результатов неаполитанской команды в чемпионате страны.

Добавим, что Аллегри находится без работы с момента увольнения из «Ювентуса» в мае 2019 года. За пять лет работы с туринской командой специалист пять раз выигрывал чемпионат Италии, четыре раза Кубок страны и дважды Суперкубок, а также дважды доходил с клубом до финала Лиги чемпионов.