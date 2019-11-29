Официально: Дембеле пропустит около 10 недель - Советский спорт
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29 ноября 2019 21:14ФутболКорегин Владислав

Официально: Дембеле пропустит около 10 недель

В этом сезоне француз принял участие в девяти матчах команды и забил один гол.

Официальный сайт «Барселоны» опубликовал информацию о том, что нападающий команды Усман Дембеле пропустит около двух месяцев. Напомним, что французский форвард получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против своей бывшей команды – дортмундской «Боруссии» (3:1).

Медицинское обследование подтвердило, что игрок получил травму мышцы правого бедра. Его предполагаемое время восстановления – 10 недель.

В сезоне-2019/20 Дембеле провел за «Барселону» девять матчей во всех турнирах и забил один мяч. Всего на счету нападающего 74 игры в составе каталонской команды, в которых он отметился 19 мячами и 17 результативными передачами.

Следующую игру «Барселона» проведет 1 декабря в гостях против «Атлетико».

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