«Счастливые дни для ребенка». Моуринью пригласил болбоя пообедать с игроками «Тоттенхэма» Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью пригласил болбоя Каллума Хайнса пообедать с «Тоттенхэмом» перед матчем английской премьер-лиги с «Борнмутом».

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- Он придет на ланч, чтобы пообедать с ребятами перед игрой. Счастливые дни для ребенка, надеюсь, мы подарили ему удивительные воспоминания на всю оставшуюся жизнь, - цитирует Моуринью The Sun.

Напомним, что 50-й минуте домашней встречи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (4:2) 15-летний Хайнс моментально передал мяч Сержу Орье для розыгрыша аута, после чего Гарри Кейн забил второй гол, сравняв счет в матче. После игры португальский специалист похвалил болбоя, отметив, что тот сделал важную голевую передачу.