«Шальке» переиграл «Унион Берлин» и вышел на второе место в бундеслиге Футболисты «Шальке» обыграл «Унион Берлин» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 2:1.

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В составе команды из Гельзенкирхена голами отметились Бенито Раман (23-я минута) и Суат Сердар (86). У берлинского клуба отличился Маркус Ингвартсен (36, пен.).

После этой победы «Шальке» набрал 25 очков и поднялся на вторую строчку в бундеслиге, «Унион Берлин», имея в активе 16 очков, занимает 11-е место.

В следующем туре «Шальке» в гостях сыграет против «Байером», а «Унион Берлин» на своем поле встретится с «Кельном».