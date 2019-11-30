«Шальке» переиграл «Унион Берлин» и вышел на второе место в бундеслиге - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 ноября 2019 00:41Футбол

«Шальке» переиграл «Унион Берлин» и вышел на второе место в бундеслиге

Футболисты «Шальке» обыграл «Унион Берлин» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Германии со счетом 2:1.

В составе команды из Гельзенкирхена голами отметились Бенито Раман (23-я минута) и Суат Сердар (86). У берлинского клуба отличился Маркус Ингвартсен (36, пен.).

После этой победы «Шальке» набрал 25 очков и поднялся на вторую строчку в бундеслиге, «Унион Берлин», имея в активе 16 очков, занимает 11-е место.

В следующем туре «Шальке» в гостях сыграет против «Байером», а «Унион Берлин» на своем поле встретится с «Кельном».

Шанс от Стефаноса. Циципас сохранил Медведеву возможность выйти в полуфинал Во втором туре группового раунда Стефанос Циципас разгромил Александра Зверева и гарантировал себе выход в плей-офф. А заодно – сохранил шансы на полуфинал для нашего Даниила Медведева. 14.11.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев претендует на звание самого прогрессирующего игрока 2019 года Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP Рублев победил Краиновича и вывел Россию вперед в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Сергей Шахрай: Катание Косторной – бесподобное, блистательное, одухотворенное Наш обозреватель Сергей Шахрай – о выступлении фигуристов в кроткой программе на этапе Гран-при в Саппоро. 22.11.2019 16:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Еще по теме:
Татьяна Тотьмянина: Чемпионат России по фигурному катанию будет, можно сказать, чемпионатом мира Наталья Бестемьянова: Ханю и Чен недосягаемы для других фигуристов Бестемьянова объяснила, почему Тарасова и Морозов не попали в финал Гран-при
Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
Почему за «Рейнджерс» Панарина хочется болеть, а за «Нью-Джерси» Гусева – нет «Миннесота» провела в Нью-Йорке и рядом с ним два матча за два дня – 2:3 в овертайме с «Рейнджерс» на Манхэттене и 3:2 с «Нью-Джерси» в Ньюарке. Эти две игры помогли мне понять, почему я всей душой переживаю за команду Артемия Панарина и совершенно спокойно воспринимаю поражения клуба Никиты Гусева. 27.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Россия – остальной мир – 11:13. По количеству мест в финале Гран-при В Японии завершился последний, шестой из отборочных этапов серии Гран-при. Почти половину из 24 путевок в финал завоевали наши фигуристы. 23.11.2019 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
01:28 Футбол Леонид Слуцкий: Первый раз в карьере я проиграл пять матчей подряд
01:19 Футбол Технический директор «Витесса»: Руководство клуба обдумывает сложившуюся ситуацию
00:58 Бокс Боец ММА Емельяненко нокаутировал стронгмена Кокляева в первом раунде в боксерском поединке
00:51 Футбол «Марсель» вырвал победу у «Бреста» и вышел на второе место в чемпионате Франции
00:41 Футбол «Шальке» переиграл «Унион Берлин» и вышел на второе место в бундеслиге
00:18 Футбол Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»
23:55 Хоккей Шайба Бучневича и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Бостоном»
23:53 Футбол «Витесс» под руководством Слуцкого проиграл «Херенвену», потерпев пятое поражение кряду
23:40 Хоккей Владимир Крикунов: В третьем периоде пытались сохранить результат, но не удалось
23:25 Баскетбол Остин Холлинз: Думаю, у нас были шансы победить, но «Реал» - хорошая команда
23:14 Баскетбол Жоан Пласа: Заставили «Реал» показать свое лучшее лицо
22:59 Хоккей Дмитрий Квартальнов: Много слов не скажешь – ноль голов
22:43 Хоккей Московское «Динамо» по буллитам победило «Торпедо»
22:18 Хоккей «Сибирь» одержала волевую победу над «Йокеритом», прервав свою серию из восьми поражений
22:10 Баскетбол «Зенит» проиграл «Реалу», потерпев шестое поражение подряд в Евролиге
22:00 Хоккей «Локомотив» дома обыграл минское «Динамо»
21:47 Футбол Президент «Оренбурга»: Готовы пойти «Сочи» навстречу
21:28 Хоккей «Ак Барс» на своем льду уступил «Сочи», прервав свою серию из семи побед
21:20 Футбол «Счастливые дни для ребенка». Моуринью пригласил болбоя пообедать с игроками «Тоттенхэма»
21:14 Футбол Официально: Дембеле пропустит около 10 недель
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
Это война. Болельщики «Спартака» оскорбляют Дзюбу перед встречей в Питере
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array