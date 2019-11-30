«Марсель» вырвал победу у «Бреста» и вышел на второе место в чемпионате Франции

В составе хозяев поля голами отметились Буна Сарр (56-я минута) и Неманья Радоньич (89), у гостей отличился Ирвин Кардона (88).
После этой игры «Марсель» набрал 28 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице лиги 1. «Брест» с 18 очками занимает 14-е место.
В следующем туре «Марсель» в гостях сыграет против «Анже», а «Брест» дома встретится с «Страсбургом».
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