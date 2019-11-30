«Крылья Советов» примут «Уфу» в матче 18-го тура РПЛ Начало игры – 14:00 (мск).

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«Крылья Советов» сыграют дома с «Уфой» в матче 18-го тура премьер-лиги.

После 17 туров «Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги. У «Уфы» на одно очко больше и 11-я позиция.

В матче первого круга 27 июля «Уфа» победила «Крылья Советов» (2:1) на стадионе «Нефтяник». Решающий гол в свои ворота в том матче забил защитник самарцев Владимир Полуяхтов.

Всего команды провели в премьер-лиге семь матчей: четыре победы у «Уфы», две – у «Крыльев Советов», а одна игра завершилась вничью.

Матч «Крылья Советов» – «Уфа» пройдет 30 ноября на «Самара Арене». Начало – 14:00 (мск).