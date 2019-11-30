Александр Бубнов: У «Крыльев Советов» больше шансов прервать неудачную серию - Советский спорт
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30 ноября 2019 10:13ФутболЛипкин Антон

Александр Бубнов: У «Крыльев Советов» больше шансов прервать неудачную серию

«Крылья Советов» примут «Уфу» в 18-м туре премьер-лиги.

Футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на матч 18-го тура премьер-лиги «Крылья Советов» – «Уфа».

«Важный матч для соседей по таблице. Самарцы не могут выиграть четыре встречи подряд, уфимцы – семь, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова, – неудачную серию постараются прервать и те, и другие. Думаю, больше шансов у хозяев. Прогноз – 2:0».

После 17 туров «Крылья Советов» набрали 18 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги. У «Уфы» на одно очко больше и 11-я позиция.

Отметим, что у «Крыльев Советов» из-за дисквалификации не сыграет лучший бомбардир команды Александр Соболев.

Матч «Крылья Советов» – «Уфа» пройдет 30 ноября на «Самара Арене». Начало – 14:00 (мск).

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