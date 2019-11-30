Александр Медведев: Война между «Зенитом» и «Спартаком» могут быть только на поле во время матча

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в 18-м туре премьер-лиги.
«Футбольное сражение, битва, война могут быть только на поле во время матча, – приводит ТАСС слова Медведева. – Готовимся в тесном взаимодействии со службой безопасности «Спартака», все службы знают свои обязанности и права».
Напомним, форвард «Зенита» Артем Дзюба назвал предстоящий матч со своей бывшей командой «войной».
После 17 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу премьер-лиги с 39 очками, у «Спартака» 22 очка и шестое место.
Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 1 декабря на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало игры – 19:00 (мск).
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