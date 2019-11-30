«Ростов» примет «Урал» в 18-м туре премьер-лиги Начало матча – 16:30 (мск).

«Ростов» сыграет дома с «Уралом» в матче 18-го тура премьер-лиги.

После 17 туров «Ростов» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, у «Урала» 20 очков и восьмая позиция.

В матче первого круга 3 августа команды сыграли в Екатеринбурге вничью (2:2). У хозяев отличились Андрей Панюков и Владимир Ильин, у гостей – узбек Элдор Шомуродов и исландец Бьорн Сигурдарсон.

Отметим, что в российской истории «Урал» ни разу не выигрывал у «Ростова» в гостях. В прошлом сезоне 30 марта 2019 года желто-синие выиграли дома у соперника со счетом 2:1.

Матч «Ростов» – «Урал» пройдет 30 ноября на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Начало игры – 16:30 (мск).